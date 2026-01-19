Haberler Yaşam Haberleri Serik’te korkutan orman yangını! Ekipler alevleri kontrol altına aldı

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 22:04 Son Güncelleme: 20 Ocak 2026 00:16

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bazı evleri tehdit eden alevler, bölgeye hızla sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.