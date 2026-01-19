CANLI YAYIN

Park halindeki otomobil alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracın tamamen yanmasını engellemeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki Şahin marka otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

