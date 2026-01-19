Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki otomobil alev alev yandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracın tamamen yanmasını engellemeye çalıştı.