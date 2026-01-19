Kar yağışı sonrası İstanbul'da trafik kilit! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, haftanın ilk mesai gününde ulaşımı olumsuz etkiledi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 08.15’te kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine çıktı.
İstanbul'da günün ilk ışıklarında da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu arttı.
YÜZDE 81'E ULAŞTI
Kent genelinde gece boyunca etkisini arttıran kar, günün ilk ışıklarında da devam etti. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
ARA SOKAKLAR KARLA KAPLANDI
Kar yağışının da etkili olduğu trafik E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde görüntülendi. Bazı vatandaşların şemsiye ile yağışa önlem aldığı görüldü. Öte yandan Eyüp Sultan ilçesi Alibeyköy mevkiinde de ara sokaklar karla kaplandı.