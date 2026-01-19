Kar yağışı sonrası İstanbul'da trafik kilit! İşte alternatif güzergahlar

Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:17

Kent genelinde gece boyunca etkisini arttıran kar, günün ilk ışıklarında da devam etti. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul 'da günün ilk ışıklarında da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da özellikle ara yollarda hiçbir tedbirin alınmaması vatandaşların tepkisini çekti (DHA)

ARA SOKAKLAR KARLA KAPLANDI

Kar yağışının da etkili olduğu trafik E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde görüntülendi. Bazı vatandaşların şemsiye ile yağışa önlem aldığı görüldü. Öte yandan Eyüp Sultan ilçesi Alibeyköy mevkiinde de ara sokaklar karla kaplandı.