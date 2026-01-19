İki şehir iki kadın tek kati! Büşra'yı 'kaza' süsüyle Mihriban'ı kurşunla susturmuş
İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı hayattan koparan Fatih İnan'ın karanlık geçmişi aydınlandı. 2023’te Manisa’da 'inşaattan düştü' denilerek dosyası kapanan İş Güvenliği Uzmanı Naile Büşra Sarıgül’ün de İnan tarafından katledildiği belirlendi. Bir cinayet, yıllar önce üzeri örtülen vahşeti ortaya çıkardı.
İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı öldürüp, gömdüğü gerekçesiyle tutuklanan evli ve bir çocuk babası Fatih İnan'ın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'te çalıştığı inşaatta ölen iş güvenliği uzmanı 24 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü ortaya çıktı.
O tarihte henüz 6 aylık evli olan Naile Büşra Sarıgül, Manisa'da çalıştığı inşaatta 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. Raporda genç kadının kalp krizi geçirip, merdivenden düştüğü belirtildi.
Kadının üzerinde bulunan sperm örneği ise inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait çıktı. Ancak Fatih İnan ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' diye ifade verdi.
MESAJ YAKALATTI
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'na 28 Mayıs 2024'te müzekkere yazarak Naile Büşra Sarıgül'ün mevcut kalp rahatsızlığının ölüme sebebiyet olup olmayacağını sordu.