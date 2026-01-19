Haberler

Hatay'da kafede silahlı saldırı! 3 şüpheli yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kafede meydana gelen silahlı yaralama olayı meydana geldi. Yürütülen soruşturma şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız silahlar, fişekler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kafede silahla yaralama olayı meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da bulunan bir kafede meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüphelilerin A.H.A, S.Ö. ve B.K. olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişilerin Kırıkhan ilçesinde saklandığını tespit etti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 4 adet 9.19 milimetre çapında fişek ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

