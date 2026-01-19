Giresun'da çığ faciası: Çoban hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde yaşanan trajik olayda, hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan 45 yaşındaki çoban Mustafa Yiğit hayatını kaybetti. Bölgede yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle başlatılan arama-kurtarma çalışmaları saatler sürdü. AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Güce ilçesinde çığ meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit, kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yiğit için arama-kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit'in (45), cansız bedeni bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sırasında cesedine ulaşılan Yiğit, cenazesi Güce İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin Güce Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır" denildi.