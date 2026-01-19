Buzda kayan araç park halindeki otomobile çarptı

Elazığ’da buzlanma nedeniyle kayan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Kaza, Ulukent Mahallesi Arap Baba Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı.