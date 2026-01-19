Haberler

Avcılar'da facia! İş yeri yangınında tüp patladı

Avcılar'da ahşap atölyesinde başlayan yangın sırasında ofiste bulunan tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kontrol altına alındı.

19.01.2026 04:46

Yangın, saat 01.20 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarında bulunan Ayancık Ahşap isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında ofiste bulunan tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri tarafından gerekli soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

