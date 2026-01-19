Haberler

Yaşam Haberleri

"Ava gidiyorum" diyerek evden çıktı! Bir daha haber alınamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evden ava çıkmak üzere ayrılan Mustafa Uçar, ailesinin ulaşamaması üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgede AFAD ekipleri de çalışmalara destek verirken arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 05:14

Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa Uçar, saat 16.00 sıralarında 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri köy halkı ile birlikte orman içinde arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor.

