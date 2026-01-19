Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da ormanlık alanda yangın! Bazı evler tedbiren boşaltıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması ile ekipler tarafından bazı evler tedbiren boşaltıldı.