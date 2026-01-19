Antalya'da ormanlık alanda yangın! Bazı evler tedbiren boşaltıldı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması ile ekipler tarafından bazı evler tedbiren boşaltıldı.
Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.