Zonguldak'ta 3 katlı binanın çatısında yangın

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken çatı katı küle döndü.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 22:07

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında büyük hasar gördü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Veyisoğlu köyü İbrahimbeyoğlu Mahallesi'nde Yılmaz Aydemir'e ait 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çaycuma ve Gökçebey Belediyelerine bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında çatı katı küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çıkan yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

