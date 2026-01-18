Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli!

Haberler

Sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı için erişim engeli getirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.