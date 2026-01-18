Yaşam

Uşak'ta vicdanları sızlatan olay! Yeni doğmuş bebek çöp konteynerinde bulundu

Uşak'ta çöp konteynerinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, bebeğin naaşı otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yürütülen çalışma kapsamında bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği belirlenirken baba M.A.Y. gözaltına alınırken anne S.D.'nin tedavi altına alındığı bildirildi.

Korkunç olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

BEBEĞİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sağlık durumu nedeniyle S.D.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

BEBEĞİN AYNI GÜN DÜNYAYA GELDİĞİ BELİRLENDİ

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi. Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

