Silivri'de beyaz örtü ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı!

Kar İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Silivri kar yağışı ile beyaza büründü ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 15:30

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, Silivri'de beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Silivri'de kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı.

Silivri Sahili'nde evlerin çatılarını kar kapladı, sahil şeridinde bağlı teknelerin de üzerleri beyaza büründü. İlçede etkili olan kar yağışı görsel şölen oluşturdu.

