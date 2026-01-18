Haberler

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17.79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yapılan aramada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 17:45

Paylaş





Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 17,79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili yürütülen adli işlemler kapsamında 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada ise 30 kilo nargile tütünü, 50 elektronik sigara cihazı, 66 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin dal boş makaron ile 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN