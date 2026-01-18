Kağıthane'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği otomobile silahla düzenlenen saldırının detayları ortaya çıktı. Tunçel'in aracının altına sinyal takip cihazı yerleştirdiği belirlenen saldırganların, hedeflerini 9 saat boyunca beklediği tespit edildi. Saldırganların ardından kaçtıkları aracı Kemerburgaz'da ateşe verdikleri belirlendi.
KANLI SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saat 03.00'te aracın yananı geldikleri tespit edilen saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları ardından aracı Kemerburgaz'da yaktıkları belirlendi. Öte yandan 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen Tunçel'in ise poliste 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.