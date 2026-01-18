İspanya'da katliam gibi kaza! 21 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.01.2026 22:15

İspanya'nın yerel medyasında yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlardan dolayı manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

400'DEN FAZLA KİŞİ BULUNUYOR

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi. EFE, kazada ölenlerin sayısının 21 olduğunu, çok sayıda yaralı bulunduğunu duyurdu.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.