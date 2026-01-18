Haberler

İran: Liderimize saldırı topyekun savaş demektir!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney'e yönelik herhangi bir saldırının İran halkına karşı bir savaş ilanı olarak değerlendirileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 19:31

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisine atıfta bulunan Pezeşkiyan, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney dün başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, "Nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililere böylesine önemli koşullarda hakaret edilmesine izin vermiyorum ve bunu yasaklıyorum." demişti.

