Ham petrol havuzunda yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde ham petrol havuzunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 21:26

Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi'ndeki ham petrol havuzunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

