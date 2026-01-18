Elazığ'da tren kazası: Zihinsel engelli genç hayatını kaybetti

Haberler

Elazığ'ın Palu ilçesinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Zihinsel engelli 16 yaşındaki Muhammet Bahçeci, tren rayları üzerinde yürürken gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 20:46

Kaza, öğleden sonra Palu ilçesi tren garı yakınlarında meydana geldi. Tatvan'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan tren, hemzemin geçidine yaklaşık 50 metre mesafede raylardan karşıya geçmek isteyen zihinsel engelli Muhammet Bahçeci'ye çarptı.

Bahçeci için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Bahçeci'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

