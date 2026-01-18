Haberler

Eğil petrol istasyonunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kurkan petrol kuyusundan çıkarılan petrolün boru hatlarıyla aktarıldığı istasyonda bugün yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişeye neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi'nde bulunan TPAO'ya ait Kurkan petrol kuyusunda, çıktı. Çıkarılan petrolün borularla aktarıldığı istasyonda alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

