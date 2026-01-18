Bursa'da kömür sobası yangını! Alevler bitişiğindeki binaya sıçradı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 katlı binada kömür sobasından çıkan alevler yangına neden oldu. Alevler kısa sürede hızla yayılırken bitişiğindeki eve sıçradı. Olayda her iki binada da hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Orhaneli ilçesi kırsalı Süleymanbey Mahallesi'nde Emine A.'ya ait 2 katlı müstakil evde, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kömür sobasından kaynaklanan yangını fark eden Emine A., alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.
CANINI ZOR KURTARDI
Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki Salih A.'ya ait başka bir eve de sıçrarken, Emine A. ise hızla evden dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki evde de hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.