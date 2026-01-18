Bursa'da kömür sobası yangını! Alevler bitişiğindeki binaya sıçradı

Giriş Tarihi: 18.01.2026 04:47

Orhaneli ilçesi kırsalı Süleymanbey Mahallesi'nde Emine A.'ya ait 2 katlı müstakil evde, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kömür sobasından kaynaklanan yangını fark eden Emine A., alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

CANINI ZOR KURTARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki Salih A.'ya ait başka bir eve de sıçrarken, Emine A. ise hızla evden dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.