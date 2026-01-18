Araban'ın 4 bin nüfuslu kırsal mahallesinden doğalgaz talebi
Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı 4 bin 13 nüfuslu kırsal Elif Mahallesi sakinleri, yetkililerinden doğalgaz talebinde bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Elif Mahalle, 4 bin 13 nüfusu ile Araban ilçesinin en büyük kırsal mahallesi. Mahallemizde yeterli abone sayısını karşılayacak haneye sahibiz. Bu nedenle en kısa zamanda doğalgaz hattı çekilmesi için yetkililerinden destek talep ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.