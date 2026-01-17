Megakentte beklenen kar yağışı yeniden başladı

Haberler

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı yeniden başladı. Kentin kuzey ilçelerinde ve bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürdü.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü bölgelerinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.

