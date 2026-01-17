Megakente beklenen kar geldi! Sokaklar beyaza büründü
İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı yeniden başladı. Kentin kuzey ilçelerinde ve bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürdü. Beylikdüzü ilçesinde ise araçların üzeri karla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösterdi.
CADDE VE SOKAKLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü bölgelerinde hafif kar yağışı etkili olurken, Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürdü.
Sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.