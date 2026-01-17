Haberler

Konya'da korkunç cinayet! Annesi ve kız kardeşini silahla vurup intihar etti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Nadir Türkmen, annesi ve kız kardeşi ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Cinnet getiren Türkmen, silahla iki kadına ateş açarken intihar etti. Korkunç olayda anne İsmehan Türkmen ağır yaralanırken, kız kardeş Nida Türkmen ise hayatını kaybetti.

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak'taki bir sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNE VE KIZ KARDEŞİNİ SİLAHLA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

