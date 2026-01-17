Haberler

Yaşam Haberleri

İzmir'de film gibi soygun! Para nakil aracı vurgununda 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'de film gibi soygun! Para nakil aracı vurgununda 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Yenitepe mahallesinde banka görevlilerinin ATM'ye para yükleme işlemi gerçekleştirdiği sırasında maskeli şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. 2 görevli elleri kelepçelenirken, paralar zanlılar tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 10 şüpheli yakalanırken 9'u tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 04:58

Paylaş





İzmir'in Yenitepe mahallesinde 12 Ocak günü iki bankaya ait para yükleme yapan 2 görevli, maskeli hırsızların saldırısına uğradı. Olayda banka görevlileri ellerini kelepçeyle bağlanırken, paralar hırsızlar tarafından çalındı. Para nakil aracı soygununda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince harekete geçerken yürütülen çalışmalar kapsamında, olaya ilişkin 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.



YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro, 100 sterlin, güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan incelemelerde 20 bin liranın eksik olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (27), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, elebaşılığını F.A'nın yaptığı organize suç örgütü kapsamında eylemi yaklaşık 1 ay öncesinden planladıkları, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları ve soygun sonrası parayı farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.

Öte yandan, olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin olaydan 1 gün önce bölgede keşif yaptıkları, olay günü ise güvenlik görevlilerinden paraları gasbedip kaçtıkları görülüyor.

OPERASYON

Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'ye (otomatik para çekme makinesi) 12 Ocak'ta para yükleme yapan 2 görevlinin yanına gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, görevlilerin ellerini kelepçeyle bağlamıştı.

Görevlilerin cep telefonunu ve tabancasını gasbeden şüpheliler, paraları alarak kaçmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen C.M, M.M, F.A, M.O.Ç, A.F.G. ve R.O'yu gözaltına almıştı.