Erzurum’daki Keresteciler Sitesi’nde yangın: 2 ölü, 6 yaralı | İş yeri sahibi gözaltına alındı

Yangında iki kişi hayatını kaybetti (DHA)

VATANDAŞLAR "DEPREM OLUYOR" SANDI

Patlamanın yaşandığı anlarda çevredeki vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Patlamanın şiddetinin çevre binalardan deprem gibi hissedildiğini dile getiren muhabirimiz, "Çevredeki vatandaşlarla konuştuğumuzda çok şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini, hatta vatandaşların deprem olduğunu sandıklarını ve ardından yangın çıkmasıyla ihbarda bulunduklarını belirttiler" sözleriyle halkın yaşadığı dehşeti anlattı. Patlamanın kesin nedenine ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

VEFAT EDENLER İLE YARALILARIN KİMLİK BİLGİSİ BELLİ OLDU

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Musa Coşgan ve Serhat Kısa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yangında dumandan etkilenen ve vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar oluşan Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu'nun tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 12.30 sularında Yakutiye ilçesindeki söz konusu sitede yer alan "Çınar Mobilya" isimli iş yerinde çıkan yangının, yan tarafında bulunan "Tekin Saç" isimli iş yerine de sıçradığı belirtildi.

Yangında 2 vatandaşın vefat ettiği, biri ağır olmak üzere 7 vatandaşın yaralandığı ve tedavilerinin sürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vefat eden vatandaşlarımız için otopsi işlemleri Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere Cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangın mahalline ivedi şekilde olay yeri inceleme ekibi ile 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine, olay yeri inceleme ekibine ve bilirkişi heyetine gerekli talimatlar verilmiştir. Yangının meydana geldiği iş yeri sahibi şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Maddi gerçeğin ortaya çıkarabilmesi için soruşturmanın etkin şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulguların, büyük dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelendiği anlatıldı.

Söz konusu iş yeri sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.