Erzurum'daki Keresteciler Sitesi'nde yangın: 2 ölü 6 yaralı
Erzurum’un Keresteciler Sitesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçrarken, dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı altında zamana karşı bir mücadele başlatıldı. İlk belirlemelere göre fabrikada mahsur kalan 8 işçiden 2’si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 6 yaralının tedavisi sürüyor.
Erzurum, Keresteciler Sitesi'nde öğle saatlerinde yaşanan patlamanın şiddetiyle sarsıldı. Mobilya fabrikasında gerçekleşen patlamanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Henüz nedeni belirlenemeyen patlama o kadar şiddetliydi ki yan tarafındaki iş yerlerine de sirayet etti ve ardından yangın çıktı. Birçok iş yerine yangının sıçradığını belirtelim" sözleriyle durumun vahametini paylaştı. Ekiplerin bir yandan alevlerle mücadele ederken bir yandan da diğer dükkanları korumaya çalıştığı bildirildi.
FACİANIN BİLANÇOSU AĞIR: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
Yangın sırasında fabrikanın içerisinde bulunan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber oldu. İçeride mesai yapan 8 çalışanın tahliye edilerek hastaneye kaldırıldığını ifade eden Akalan, "İş yerinin içinde yaklaşık 8 çalışan bulunuyordu. Ne yazık ki 8 çalışan iş yerinden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve 2 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan diğer 6 yaralının tedavisinin sürdüğü, fabrikadaki tüm işçi listelerinin kontrol edilerek içeride kimsenin kalmadığının teyit edildiği öğrenildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İNCELEMEDE BULUNDU
Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.
Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.
KAR YAĞIŞI ALTINDA DEV OPERASYON
Bölgedeki zorlu hava koşulları söndürme çalışmalarını güçleştirirken, kamu kurumları tam kadro sahaya indi. İtfaiye ekiplerine emniyet güçlerinin de destek verdiğini belirten Akalan, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine çok sayıda TOMA da sevk edildi ve TOMA'larla birlikte yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor" bilgisini aktardı. Bölgede 30'a yakın itfaiye aracı, TOMA, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçların kar yağışı altında çalışmalarına devam ettiği, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği görüldü.