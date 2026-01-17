Erzurum'daki Keresteciler Sitesi'nde yangın: 2 ölü 6 yaralı

Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:21

Erzurum, Keresteciler Sitesi'nde öğle saatlerinde yaşanan patlamanın şiddetiyle sarsıldı. Mobilya fabrikasında gerçekleşen patlamanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Henüz nedeni belirlenemeyen patlama o kadar şiddetliydi ki yan tarafındaki iş yerlerine de sirayet etti ve ardından yangın çıktı. Birçok iş yerine yangının sıçradığını belirtelim" sözleriyle durumun vahametini paylaştı. Ekiplerin bir yandan alevlerle mücadele ederken bir yandan da diğer dükkanları korumaya çalıştığı bildirildi.

FACİANIN BİLANÇOSU AĞIR: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Yangın sırasında fabrikanın içerisinde bulunan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber oldu. İçeride mesai yapan 8 çalışanın tahliye edilerek hastaneye kaldırıldığını ifade eden Akalan, "İş yerinin içinde yaklaşık 8 çalışan bulunuyordu. Ne yazık ki 8 çalışan iş yerinden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve 2 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan diğer 6 yaralının tedavisinin sürdüğü, fabrikadaki tüm işçi listelerinin kontrol edilerek içeride kimsenin kalmadığının teyit edildiği öğrenildi.