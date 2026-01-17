Haberler

Başkentte kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü

Ankara'da akşam saatleri başlayan kar yağışı birçok ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya ilçelerindeki birçok nokta beyaz örtüyle kaplanırken çocuklar kar topu oynamaya ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 04:44

Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.

Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, ekipler tarafından olumsuzluklara karşı tedbir alındı.

