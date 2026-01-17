Başkentte kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü
Ankara'da akşam saatleri başlayan kar yağışı birçok ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya ilçelerindeki birçok nokta beyaz örtüyle kaplanırken çocuklar kar topu oynamaya ihmal etmedi.
Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.
Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, ekipler tarafından olumsuzluklara karşı tedbir alındı.