Adıyaman’da silahlı kavga: 4 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.