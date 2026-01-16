Haberler

Ağrı'daki minik Leyla Aydemir davasında gelişme! Amca Yusuf Aydemir tutuklandı

Ağrı'daki 'Leyla Aydemir' davasında amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava 12 Şubat'a ertelendi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 15:21

Ağrı'daki 'Leyla Aydemir' davasında amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

DAVA ERTELENDİ

Dava 12 Şubat'a ertelendi.

KÜÇÜK LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİNE 18 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf A. "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

