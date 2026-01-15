Haberler

Yaşam Haberleri

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu, gece sıcaklıkları sıfırın altında ölçüldü ve buz sarkıtları ile kırağı oluştu.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:28

Ardahan'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından soğuk hava dalgası etkisini artırdı. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yol ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi, ağaçlar kırağı tuttu.

Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için kat kat giyindiklerini söyleyen Olcay Çağan, ''Şu anda her yer dondu. Dua ediyoruz ki güneş açsın'' dedi.