Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oldu
Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu, gece sıcaklıkları sıfırın altında ölçüldü ve buz sarkıtları ile kırağı oluştu.
Ardahan'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından soğuk hava dalgası etkisini artırdı. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yol ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi, ağaçlar kırağı tuttu.
Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için kat kat giyindiklerini söyleyen Olcay Çağan, ''Şu anda her yer dondu. Dua ediyoruz ki güneş açsın'' dedi.