Haberler

Yaşam Haberleri

Adana’da zehir tacirlerine geçit yok: Otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis

Adana’da zehir tacirlerine geçit yok: Otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 18:26

Paylaş





Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık S.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 13 Mart 2024'te Tellidere Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 24,48 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 1200 lira, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, S.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN