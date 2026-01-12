Haberler

Can pazarı! Araçlar birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var

Batman'da çarpışan 2 araç kaza sonucu şarampole devrildi. Korkunç kazada ihbar ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 22:32

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar Çevre Yolu'nda çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



