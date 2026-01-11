Haberler

Yaşam Haberleri

Kayseri'de kaçak kazı! 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri'de kaçak kazı! 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devriye gezen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi fark etmesi üzerine gözaltına aldı. Ekipler tarafından 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 1 metal dedektör ve 1 metal şiş ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 23:51

Paylaş





Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen B.Ö, B.K. ve İ. D. suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 1 metal dedektör ve 1 metal şiş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN