Kayseri'de kaçak kazı! 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devriye gezen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi fark etmesi üzerine gözaltına aldı. Ekipler tarafından 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 1 metal dedektör ve 1 metal şiş ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen B.Ö, B.K. ve İ. D. suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 1 metal dedektör ve 1 metal şiş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.