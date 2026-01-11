Facianın eşiğinden dönüldü! 4 apartman için tahliye kararı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan toprak kayması olayı büyük bir felaketin önüne geçilmesini sağladı. İnşaat alanında meydana gelen kayma sonrasında bölgedeki 4 apartman acil olarak tahliye edildi. Yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadan tehlikeli bölge boşaltıldı.
Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında inşaat alanına bitişik 4 apartmanda yer alan 23 dairede yaşayanları tahliye etti. Tahliye edilen 65 vatandaşın geçici konaklama ihtiyacının, inşaatın müteahhidi tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yarın bölgede inceleme yapacağı ve teknik değerlendirme sonrasında durumun netlik kazanacağı bildirildi.