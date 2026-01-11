Yaşam

Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönüldü! Altın katılı binanın 2 balkonu çöktü

İstanbul Bahçelievler'de bulunan 6 katlı bir apartmanın iki ayrı katındaki balkonlarda ani çökme meydana geldi. Yaşanan olayda balkonlardan kopan beton parçaları aşağıya düştü ve park halindeki 2 araca isabet etti. Çökme sonucu araçlarda ciddi hasarlar oluşurken, olay anında balkonlarda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu. Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.

MOLOZLAR YOLA SAÇILDI

İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

