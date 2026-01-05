Marmaris'te zehir tacilerine geçt yok! 5 tutuklama

Giriş Tarihi: 05.01.2026 19:46

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre Marmaris Narkotik ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramalarda; 7 kilo 68 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli ise gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.