Şanlıurfa'da faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı

Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:15

FOTO: İHA

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Son bir haftada etkili olan kar yağışı nedeniyle dağdan kayalar koptu. Yola düşen kayalar, trafiğin durmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Kimsenin zarar görmediği olayda kayaları kaldırma ve yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.