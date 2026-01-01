Şanlıurfa'da faciadan dönüldü! Dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yolundaki dağlık alanda kaya parçaları düştü. Olayda kaya parçaları yolu trafiği kapatırken şans eseri can ya da mal kaybı yaşanmadı. Bölgede ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yolunda yaşandı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Son bir haftada etkili olan kar yağışı nedeniyle dağdan kayalar koptu. Yola düşen kayalar, trafiğin durmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Kimsenin zarar görmediği olayda kayaları kaldırma ve yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.