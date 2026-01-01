İzmir’de kafenin çatı katında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 01.01.2026 23:08

Fotoğraf (DHA)

2 katlı bir kafenin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, dumandan etkilenen Z.E. ve kocası M.E., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.