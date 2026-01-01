İstanbul Valisi Gül yılbaşı denetimlerini inceledi: Gazze mitingi kapsamında tebdirler sürecek

Giriş Tarihi: 01.01.2026 01:24

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşında nedeniyle megakentte devam eden denetimleri yerinde inceledi. Vali Gül Taksim Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Gül'ün açıklamaları ise şöyle;

"YENİ YILA HUZURLA GİREBİLMEK İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Vali Gül: "İstanbulumuzda da başta emniyet olmak üzere jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurumlarımızla birlikte hemşehrilerimizin yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için bütün tedbirleri aldık. Şu anda da Taksim'deyiz. İstanbul bir dünya şehri, dolayısıyla da Taksim'e baktığınızda, İstiklal Caddesi'ne baktığımızda birçok ülkeden ziyaretçileri görebiliyoruz. Her birinin güven içerisinde istedikleri şekilde eğlenip yeni yıla girebilmesi için o ortamın olduğunu görüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün gün boyunca gezdiğimiz yerlerde de gördünüz, kamu hizmeti gören 7/24 birçok alana gittik. Onların yeni yıllarını tebrik ettik. En son 2026'nın ilk bebeğini Sağlık Bakanımızla birlikte kucağımıza aldık ve bugün de şimdi de Taksim'deyiz. Emniyet Müdürümüzle, kaymakamımızla, Göç Başkan Yardımcımızla birlikte buradaki tedbirlere bakacağız. Yarın büyük gün, Gazze destek mitingi var. Dolayısıyla da emniyet personelimiz, diğer mesai arkadaşlarımız aynı hazırlıkları yarın da devam ettirecekler. Size de tekrardan iyi seneler diliyoruz, iyi yıllar diliyoruz. 2026'da zulmün olmadığı, barışın geldiği, dünyada adaletin olduğu bir sene olmasını istiyoruz."