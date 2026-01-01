Haberler

Yaşam Haberleri

CİMER'e yapılan 5.5 milyon başvurunun yüzde 96'sı yanıtlandı!

CİMER'e yapılan 5.5 milyon başvurunun yüzde 96'sı yanıtlandı!

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) 2025’te 5.5 milyon başvuru aldığını belirterek bu başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 21:58

Paylaş





İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) 2025'te 5.5 milyon başvuru aldığını, başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devlet-millet iletişiminin önemli bir köprüsü olan CİMER, 2025'te 5.5 milyon başvuru alarak vatandaşla güçlü iletişimini sürdürdü ve başvuruların yüzde 96.8'ine yanıt verdi. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN