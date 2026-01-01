Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:28

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.



Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.



Geçişin Ankara istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı. Ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.



Trafik ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.



Kar yağışı Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oluyor.



Düzce'yi çevre illere bağlayan Kuzey Çevre Yolu, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kalıcı Konutlar bölgesinde Karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.