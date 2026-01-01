Beypazarı’nda korkutan alevler! ahşap evde yangın
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Beypazarı Zafer Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ahşap bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.