Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Düzenlenen operasyon kapsamında, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:16

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (32) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

