Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:15

Muzaffer Kartal yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sedef Erdoğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erdoğan, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Sededf Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konulurken, jandarma ekipleri tarafından sürücü Muzaffer Kartal, gözaltına alındı.