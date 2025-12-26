Tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi

Haberler

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan sanal medya ünlüsü Murat Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 21:57

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü takarak paylaştığı ve kamuoyunda 'başörtüsünü aşağılayıcı' olarak değerlendirilen video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

NE DEMİŞTİ?

Murat Övüç, ifadesinde; "Videoyu uçakta bulunduğum sırada çektim. Omzumdaki şalı başıma örterek, 'ne mi yapsam yakışır kız, bak buyur' dedim. Sadece şaka amaçlı yaptım. Ben de inançlı bir aileden geliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

