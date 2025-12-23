Fatih sonrası Beyoğlu! Bir aile daha ilaçlama nedeniyle hastanelik oldu
5 KİŞİLİK AİLE HASTANELİK OLDU
Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. (35) sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin yaşadığı evde AFAD ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KUSMA VE KAŞINTI ŞİKAYETİ
Olay, saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı.
SAĞLIK EKİPLERİ EVE GELDİ
Baba İsmet K.'nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
AFAD EKİBİ İNCELEME YAPTI
Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.