Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu: Böcek ilacı zehirlenmesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Otopsi raporunda ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğu yer aldı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bilgi notunun, kamuoyunda günlerdir süren "gıda zehirlenmesi" şüphesini tamamen ortadan kaldırdığını belirtti. Karataş, raporun en kritik sonucunu şu sözlerle açıkladı:

"Her şey aslında 9 Kasım itibarıyla başladı ve Adli Tıp Kurumu'nun yapmış olduğu çalışmalar neticesindeki bilgi notunda, ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği ve ölümlerin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."

DELİLLER KONUŞTU: HAVLU VE MASKELERDE ZEHİR TESPİT EDİLDİ!

Karataş, yapılan incelemelerde oteldeki delillerin zehirlenmeyi doğruladığını ve yasaklı maddenin izlerine rastlandığını vurguladı. Soruşturmanın bilimsel kanıtlarla yürüdüğünü belirten Karataş, rapordaki kan donduran detayı paylaştı:

"Olay yeri olan otelde elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinde alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı, yani böcek ilacı metaboliti tespit edilmiştir notunu da belirtmiş olalım. Önemli bir noktaya değindin ve burada dediğimiz gibi olay yerinde otelde çalışmalar yapılmış ve yapılan bu çalışmalar sonucu, orada bulunan birçok ürüne de el konulmuştu."

SORUŞTURMA ARTIK "CİNAYET" ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAK!

Bu raporla birlikte soruşturmanın seyrinin tamamen değiştiğini belirten Mehmet Karataş, artık gıda işletmelerinin değil, otel yönetimi ve yasa dışı ilaçlama yapan şirketin soruşturmanın merkezinde olacağını söyledi.

"Bu saatten sonra tahminimizce, restoran ve restoran çalışanları ya da restoran sahipleri ve midyeci ya da fırıncının bu saatten sonra yapılan son inceleme sonucu onların tahliyesini görmemiz mümkün. Ama otel sahibi ve yetkisi, belgesi olmadan bu ilaçlamayı yapan üç kişi ise, bunların üzerinde artık bu soruşturma süreci devam edecek."